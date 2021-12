Operação Ano Novo da Ecosul estima 136 mil veículos no feriadão

A Operação Ano Novo da Ecosul começa nesta quinta-feira (30) com a previsão de circulação de 136 mil veículos nas estradas do Polo Rodoviário Pelotas, até domingo (02). A concessionária disponibiliza serviço médico e mecânico gratuitos, que pode ser acionado pelo 0800 724 1066, durante 24 horas.

Segundo dados da concessionária, em 2021 foram registrados 12.488 eventos, sendo que 1.672 solicitações de socorro médico (atendimento clínico e acidentes) e 10.816 de socorro mecânico (panes seca, mecânica, elétrica e pneu).

Com a movimentação das viagens de férias, o tráfego nas estradas fica mais intenso e todo cuidado é pouco. O gerente de atendimento ao usuário da Ecosul, Felipe Martimiano, ressalta a importância de que os motoristas façam a revisão de seus veículos antes de pegar a estrada. “Manutenção é sinônimo de segurança e os dados ratificam que muitos eventos poderiam ser evitados se medidas preventivas fossem tomadas”, observa. A revisão se resume a uma checagem do funcionamento de todas as peças, sistemas e dispositivos do automóvel, fundamental para quem quer pegar a estrada e evitar problemas no caminho.

Existem alguns cuidados que podem ser tomados para evitar inconvenientes. Ele lembra que é preciso efetuar uma revisão no veículo, com atenção em diversos fatores como: o estado dos pneus e a sua correta calibragem, o nível do óleo do motor, o nível da água do radiador, o ajuste do sistema de direção, as condições dos freios, dos limpadores do para-brisa e de todas as luzes externas do veículo, inclusive o pisca-alerta.

Os motoristas que precisarem de suporte contam também com telefone para deficientes auditivos, através do 800 724 6090 (com dispositivo TDD - Telephone Device for Deaf). Os usuários podem acessar o site da concessionária www.ecosul.com.br, Twitter @ecosul ou Instagram @ecosul__. A empresa investe em canais de comunicação para manter os motoristas informados sobre as condições do tráfego, obras e eventuais interdições nas rodovias. Os postos de Serviço de Atendimento ao Usuário estarão funcionando das 8h30 às 20h30 em diferentes pontos da rodovia e servem de suporte com banheiros, fraldário, café, água.

Locais dos SAUs – das 8h30 às 20h30:

· Cristal (km 430 da BR-116

· Turuçu (km 492 da BR-116)

· Arroio Grande (km 607 da BR-116)

· Rio Grande (km 33 da BR-392)

· Canguçu (km 125 da BR-392)