Estação mais quente do ano exige cuidados especiais com animais de estimação

No verão, é comum que se aproveite o sol e o calor com os animais de estimação em ambientes externos, como praças e praias. Mas é necessário lembrar que a estação mais quente do ano requer cuidados especiais com os amigos de quatro patas.

Por isso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) lançou, no fim de dezembro, a campanha Cuidados com pets no verão, com o objetivo de alertar os tutores sobre as medidas a serem tomadas para que os animais possam curtir a estação com saúde e bem-estar.

"Como todos nós sabemos, o convívio dos pets com os humanos se tornou uma coisa familiar e, muitas vezes, as pessoas - não entendendo o desconforto que o verão pode ocasionar aos seus pets - os levam junto à praia, e não tomam os devidos cuidados. A campanha quer ressaltar a importância de dar voz aos pets e falar os problemas que podem ocorrer em relação a não ter os cuidados necessários com o seu pet no verão", destaca o presidente do CRMV-RS, médico veterinário Mauro Moreira.

A campanha traz artes que explicam as atitudes que os tutores devem ter para o zelo de seus animais e sinais clínicos que os bichinhos podem apresentar sob condições prejudiciais. Um dos problemas mais recorrentes nesta época é a desidratação dos animais, que dão sinais de que o fenômeno está ocorrendo.

"A desidratação dos animais pode ser prevista através da patinha do animal, da pele em escamação. Para verificar, basta fazer uma prega em cima da escápula com a pele e contar o tempo que ela leva para voltar ao normal. Se houver demora, é porque o pet está desidratado", orienta Moreira.

O presidente do CRMV-RS orienta ainda que também é possível verificar a desidratação ao examinar a gengiva do animal, que deve estar sempre úmida e brilhosa.

Além disso, é importante que os pets tenham proteção contra o sol. Atualmente, já existem protetores solares específicos para cães e gatos, que devem ser utilizados especialmente no focinho e nas orelhas. "Também temos o problema de câncer de pele, animais com a pele clara, principalmente gatos, podem sofrer com o câncer de pele, entre outras doenças que são ocasionadas pelo metabolismo em relação ao calor", diz Moreira.

Moreira destaca importância de observar o comportamento dos pets. CRMV-RS/DIVULGAÇÃO/JC

Outra complicação que pode ocorrer com os animais no verão é a hipertermia, ou seja, a elevação excessiva da temperatura corporal, que pode provocar a morte se não diagnosticada e tratada rapidamente. O médico veterinário salienta que um dos fatores comuns nesta época que podem ocasionar a hipertermia é o esquecimento dos pets em locais fechados, como carros.

"São locais onde os tutores deixam seus animais por pouco tempo, e pode provocar a mortes desses animais pelo aquecimento. Lembrando que os animais não possuem a capacidade que os humanos têm de expressar o suor e, sim, aquecem rapidamente devido às altas temperaturas", explica Moreira.

Essa é a primeira matéria da série Verão Pet, que traz informações sobre o cuidado com os animais de estimação no verão e fatores recorrentes com os bichinhos nesta época do ano. Nesta quinta-feira (6), confira no Jornal do Comércio como garantir o conforto do animal de estimação durante viagens de férias com um serviço prático e adaptável: pet sitter.

Acompanhe a segunda reportagem da série Verão Pet nesta quinta-feira (6)