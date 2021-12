Confira o que abre em Porto Alegre no feriado de Ano Novo

O Ano Novo, que começa no próximo sábado (1), será de horários especiais para lojas, shoppings e supermercados de Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um serviço completo para quem quer se programar para a data.

O Sindilojas Porto Alegre orienta que os lojistas da Capital observem as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho e o termo aditivo, firmados entre a Entidade e o Sindec-POA, os quais estabelecem a jornada dos trabalhadores no comércio. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o expediente dos empregados de lojas de shopping, centros comerciais e galerias está limitado às 18h, e dos empregados das demais lojas, localizadas no comércio de rua, às 19h. No dia 1º de janeiro está proibido o trabalho dos empregados, salvo nas empresas que possuem regras específicas em acordo coletivo de trabalho firmado com o sindicato laboral.

lotéricas, o apostador tem até as 17h (horário de Brasília) do dia 31, dia do sorteio, para fazer o seu jogo da Mega da Virada Nas casas, o apostador tem até as 17h (horário de Brasília) do dia 31, dia do sorteio, para fazer o seunas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O prêmio estimado é de R$ 350 milhões.

No dia 31, os supermercados deverão operar até as 18h. Já no dia 1º, os supermercados do Estado deverão estar fechados, de acordo com recomendações do o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio Grande do Sul.

Mercado Público estará aberto na sexta (31) até as 17h . No entanto, cada loja, banca ou restaurante define seu horário de funcionamento. No sábado (1º) estará fechado. . No entanto, cada loja, banca ou restaurante define seu horário de funcionamento. No sábado (1º) estará fechado.

O último dia útil do ano para atendimento ao público nos bancos do Estado, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, é 30 de dezembro (quinta-feira). Já na sexta-feira (31), as instituições financeiras não abrem para atendimento, bem como no dia 1º de janeiro, uma vez que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

A Trensurb informa que durante o dia 31 os trens irão operar conforme tabela horária especial para adequar a oferta de viagens à demanda nas datas, que deve ser reduzida, especialmente no turno da tarde. Já no dia 1º de janeiro, os trens seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite.

Na sexta-feira (31), as agências dos Correios do Rio Grande do Sul terão atendimento até as 14h. No feriado de sábado (1º), as unidades estarão fechadas.

A unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com a Mauá (Centro Histórico), estará em funcionamento no dia 31 de dezembro até às 12h.

O DMLU informa que a limpeza urbana funcionará normalmente com todas as coletas durante o feriado de Réveillon: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 9h ao meio-dia e das 13h às 16h.

A Prefeitura de Porto Alegre vai manter o atendimento à população na sexta-feira (31), véspera do Ano Novo, com regime de plantão nos órgãos que desempenham serviços essenciais. A prefeitura autorizou via decreto, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre, a permissão de dispensa aos servidores, mediante compensação de carga horária na manhã do dia 31 de dezembro.

O atendimento do 156+POA estará disponível 24 horas, todos os dias da semana (inclusive no feriado), para solicitações de serviços, como poda de árvores, iluminação pública, conservação de vias, coleta de lixo, esgoto pluvial, serviços de trânsito, água, esgoto sanitário, denúncias de vandalismo.

A EPTC informa que o transporte coletivo vai operar com tabela de dia útil na sexta-feira (31) e de domingos e feriados dias 1º e 2 de janeiro. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118, e de fiscalização, permanecem com atendimento 24h.

A Defesa Civil de Porto Alegre manterá plantão 24 horas no telefone 199 para atendimento de urgências em situação de risco.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender a população.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará disponível durante todo o período e poderá ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando.

As unidades de saúde e farmácias distritais funcionam até o meio-dia de sexta-feira (31) retomando o atendimento na segunda-feira (3). A vacinação contra a Covid-19 seguirá o mesmo cronograma.