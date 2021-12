Mais de 500 mil veículos devem passar pela Freeway no Réveillon

Cerca de 520 mil veículos devem passar pela Freeway a partir desta quarta-feira (29) até a segunda-feira (3), quando o fluxo de veículos retornando do litoral gaúcho deve diminuir gradativamente. Durante os dias 29, 30 e 31 de dezembro, a CCR ViaSul prevê, aproximadamente, 170 mil veículos indo em direção às praias no norte do Estado. Já para o retorno do feriado do Réveiilon, entre os dias 1, 2 e 3 de janeiro, devem circular cerca de 220 mil veículos pela Freeway.

A BR-386 deve receber quase 170 mil veículos ao longo dos seis dias. Destes, mais de 85 mil devem seguir rumo à Capital, pouco mais dos 84 mil veículos que deverão trafegar sentido ao interior.

A recomendação da CCR ViaSul é de que os motoristas planejem seu trajeto evitando os horários de maior concentração de veículos. De acordo com a Concessionária, o fluxo mais intenso deve se concentrar a partir das 15h na sexta (31), entre 9h e 20h no sábado (1) e das 13h às 22h no domingo (2).

O usuário consegue acompanhar a movimentação em tempo real do fluxo de tráfego por meio do site https://www.ccrviasul.com.br/fluxo-de-trafego e informações podem ser obtidas por meio do nosso Disque CCR ViaSul no telefone 0800 000 0290, pelo WhatsApp (51) 3303-3858 ou, ainda, pelo aplicativo CCR Rodovias Sul, disponível gratuitamente para Android e iOS.

PRF reforça a fiscalização no final do ano

Esperando grande aumento do fluxo de veículos, devido às festividades de Natal e Réveillon, e às férias de verão, a Polícia Rodoviária Federal reforçará as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o final do ano. As ações fazem parte do Programa Rodovida, que iniciou em dezembro de 2021 e seguirá até 06 de março de 2022.

Com a chegada do final de ano, a PRF alerta que é esperado considerável aumento de fluxo nos seguintes períodos: tarde e noite de quinta-feira (30), manhã e tarde de sexta-feira (31), tarde e noite de domingo (02). No domingo (2) há tendência para congestionamentos, principalmente nas BRs 290, 101, 116 e 386, no sentido interior-capital.

A PRF também informa que haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos excedentes em peso ou dimensões na sexta-feira (31) das 14h às 22h, no sábado (01) das 6h às 12h e no domingo (02) das 16h às 2h. Mais informações podem ser consultadas em https://www.gov.br/prf/pt-br/seguranca-viaria/restricao-de-tragego.

A PRF ainda informa que reforçará o efetivo em serviço, aumentando o emprego de policiamento ostensivo para fomentar maior segurança dos usuários das rodovias. Também direcionará as ações especialmente para os locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentalidade. O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões em acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida. A atuação no combate ao crime também será reforçada, com apoio do serviço de inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.