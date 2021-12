Rodoviária de Porto Alegre espera que 25 mil pessoas deixem a Capital de ônibus

A pandemia ainda não acabou, mas a significativa melhora no cenário após a expansão da vacinação contra o novo coronavírus permitirá que os encontros e as celebrações na virada do ano voltem a ocorrer, ainda que com a manutenção de cuidados. E, para quem pretende viajar para passar o réveillon com a família ou longe de casa e não tem veículo próprio ou não quer dirigir por longas distâncias, a estação rodoviária é a primeira parada.

Conforme o gerente de operações da Rodoviária de Porto Alegre, Jorge Rosa, a expectativa é de que em torno de 25 mil pessoas deixem Porto Alegre por meio dos ônibus que partirão da estação, localizada no Centro da Capital.

O Litoral é o destino mais cobiçado pelos viajantes que devem, conforme Rosa, gerar maior movimentação na Rodoviária entre a manhã de quinta-feira (30) e a tarde de sexta-feira (31).

A expectativa de público é maior do que a do ano passado, que foi de 23 mil passageiros se deslocando para passar a virada de ano longe de Porto Alegre. Em 2020, a concessionária Veppo, que administra a estação, disponibilizou 120 ônibus extras para suprir a demanda.

Para se ter uma ideia do impacto da pandemia no movimento de final de ano da rodoviária porto-alegrense, basta olhar os números do réveillon de 2019, pré-crise sanitária. Naquele ano, a expectativa da administração era de 50 mil pessoas deixando a cidade via ônibus. Um total de 200 veículos extras foram disponibilizados em 2019.

Neste ano, a quantidade de horários extras irá aumentar em relação à 2020, mas ainda é menor do que em 2019. Serão 190 novos ônibus adicionados na grade de partidas da rodoviária da Capital.

A administração da rodoviária lembra que protocolos sanitários seguem mantidos. Assim, a utilização de máscara nos terminais e durante as viagens é obrigatória por parte dos passageiros.