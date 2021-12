Obras da rua Voluntários da Pátria serão concluídas nesta terça-feira (28)

Prevista para a Copa do Mundo de 2014, paralisada por cinco anos e retomada em setembro, a obra da avenida Voluntários da Pátria, trecho 1, será concluída nesta terça-feira (28). A intervenção estava paralisada por problemas contratuais e dívidas com a empresa executora.

De acordo com a prefeitura, a obra do trecho chamado de “Voluntários 1”, já tinha 95% dos serviços concluídos quando foi paralisada em 2016. “Chegamos à iminência de perder o recurso. Imagina perder esse recurso público, é pra jogar dinheiro fora, descaso com o contribuinte”, relatou o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, em entrevista ao Jornal do Comércio em novembro.

Os serviços realizados desde a retomada ocorreram entre a Rua Conceição e o gravame da Rua Pelotas, próximo à Rua Ramiro Barcelos. Segundo o secretário, a conclusão da obra é um passo importante para alcançar o objetivo de virar a página das Obras da Copa em Porto Alegre. “A retomada, e consequente conclusão dos trabalhos, só foi possível graças ao diálogo e a quitação dos valores devidos. Neles, foram investidos R$ 600 mil do total da obra, que é de R$ 12,3 milhões”, conclui.

Os serviços que iniciaram nas proximidades do Viaduto da Conceição, foram realizados por 785 metros até a frente de onde funcionava anteriormente a Secretaria de Segurança Pública do Estado. No momento, estão sendo realizados os arremates e acabamentos finais nas calçadas, como ajustes em meio-fios, dos blocos intertravados e encontro do muro executado.