Avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre, terá alargamento de 1,4 km

Mais de 30 anos, esse é o tempo que os moradores da Zona Sul de Porto Alegre esperam a duplicação da avenida Vicente Monteggia, no bairro Cavalhada. Em reunião, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que não há verba para execução da duplicação. Como alternativa, a prefeitura realiza um alargamento de 1,4 quilômetro no local.

O tempo de espera por melhorias e a falta de informações é a principal queixa dos moradores. O encontro do prefeito com moradores e comerciantes da região ocorreu no final do mês de novembro. Na ocasião, ficou estabelecida a criação de uma comissão de moradores com a finalidade de encontrar soluções em conjunto entre a comunidade e a administração pública. "Nosso governo ouve, processa a oitiva e depois toma decisão", comenta Melo.

Atualmente, a comissão conta com 10 integrantes, que se reúnem com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi, a cada 15 dias. Por meio de um grupo no WhatsApp, a comissão recebe orientações sobre o próximo passo da obra. "Eles têm nos auxiliado a divulgar as informações para que os comerciantes da região não sejam prejudicados e também possam colaborar", diz o secretário. De acordo com ele, os moradores estão arrecadando recursos e fazendo doações de materiais para a prefeitura, além do comprometimento em fazer a calçada.

Enquanto a duplicação de uma das vias mais antigas da cidade não é realizada, a alternativa encontrada para desafogar o tráfego da região entre a avenida Cavalhada e a rua Amapá foi o alargamento de 1,4 quilômetro de via. Dessa forma, haverá uma faixa de descolamento a mais em cada um dos sentidos do trecho. A expectativa é que a obra seja finalizada em seis meses. Neste momento, está sendo realizada a escavação e a colocação do material base. Após esse processo, uma camada de asfalto será aplicada.

Embora não haja a remoção de nenhum comércio, o deslocamento de nove postes, que estão no meio da faixa, será necessário. Segundo Felipi, está aberta uma licitação para que uma empresa assuma e faça o deslocamento. A ideia é que a empresa adiante o serviço para dar seguimento ao alargamento. O valor da licitação é de R$ 120 mil. Já o custo total da obra é de R$ 1,8 milhão.

Outra medida da prefeitura é a conservação padrão de trechos que apresentam ondulações e buracos. De acordo com dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), entre 2016 e 2021, foram registrados 188 acidentes entre a avenida Cavalhada e a rua Amapá. Deste total, 28 ocorreram neste ano. Não houve vítimas fatais, mas 109 pessoas ficaram feridas.

Mesmo com as melhorias na avenida Vicente Monteggia, a duplicação continua nos planos da prefeitura. "O alargamento vai dar uma resposta rápida e uma alternativa viável e eficiente para aquela região. Entre esperar alguns anos, o alargamento é a melhor alternativa", argumenta o secretário municipal de Serviços Urbanos.

Outras obras para melhorar o trânsito com a qualidade de asfalto estão acontecendo em outras regiões de Porto Alegre. Na Zona Leste, o desvio do Beco Souza Costa está sendo asfaltado e também será colocado meio-fio. A medida permitirá uma alternativa de ligação entre a avenida Protásio Alves e a Antônio de Carvalho.