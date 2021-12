Bahia tem 72 cidade em situação de emergência pelas chuvas

Em Ilhéus, na tarde deste domingo (26), o governador da Bahia, Rui Costa, assinou novo decreto estadual que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das chuvas intensas que atingem o estado. Até sábado (25), 25 cidades faziam parte da lista. Com a atualização, já são 72 as cidades baianas nas quais os efeitos da chuva resultaram na medida.

Os municípios baianos de Itambé e Vitória da Conquista estão em alerta após o rompimento de uma barragem no distrito de Iguá, na noite de sábado. De acordo com a prefeitura de Vitória da Conquista, onde o distrito está localizado, os moradores já haviam sido avisados sobre o risco iminente e não houve feridos nem foram constatados maiores prejuízos nas localidades próximas. O monitoramento do volume de água está sendo feito, principalmente na BR-116, na altura do Vale dos Quatis.

Na manhã de sábado, a barragem de Iguá recebeu um grande volume de água do rompimento da barragem dos Quatis, no distrito do Pradoso. A enxurrada acabou levando a ponte que liga o povoado do Tesoureiro à Vitória da Conquista. A prefeitura usou máquinas para tentar escoar a água e cerca de 100 famílias que residem em Iguá chegaram a ficar ilhadas.

Com o rompimento de mais uma barragem, a prefeitura de Itambé também intensificou os alertas à população. Os rios que passam pelo município devem receber todo o volume de água da barragem de Iguá. O Rio Verruga já transbordou e famílias estão desabrigadas no município.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mantém o alerta de risco de novas inundações e deslizamentos de terra na Bahia. As precipitações devem continuar, pelo menos, até esta terça-feira (28).