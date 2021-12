Seis novas linhas passam a atender a Orla aos sábados, domingos e feriados

A partir do último sábado (25), seis novas linhas de ônibus passaram a ter como destino a Orla do Guaíba em Porto Alegre. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), as linhas O171 Orla Ponta Grossa/Serraria, O210 Orla Restinga Nova, O398 Orla/Pinheiro, O491 Orla/Passo Dorneles, O627 Orla/Agostinho e O662 Orla/Rubem Berta passam a circular na região.

As linhas atenderão os principais eixos de circulação do transporte coletivo de Porto Alegre (avenida Assis Brasil, avenida Farrapos, avenida Baltazar de Oliveira Garcia, avenida Bento Gonçalves, avenida Osvaldo Aranha, avenida Protásio Alves, avenida João Pessoa, avenida Azenha, avenida Cavalhada, avenida Juca Batista, avenida Edgar Pires de Castro, avenida João Antônio da Silveira, estrada João de Oliveira Remião, avenida Wenceslau Escobar, avenida Cel Marcos, avenida da Serraria, avenida Principal da Ponta Grossa).

No total, serão 37 viagens, com operação das 13h40min às 20h40min. O intervalo entre as viagens no conjunto de linhas da Orla será de 20 minutos. Já o intervalo entre viagens atendendo cada bairro será de 2h. A operação acontecerá aos finais de semana e feriados.

Horários das novas linhas:

•O171 Orla Ponta Grossa / Serraria: Os horários saindo da Ponta Grossa são às 14h, 16h e 18h. Os horários que saem da Orla do Guaíba, são 15h, 17h e 19h.

•O210 Orla Restinga Nova: Os horários saindo da Restinga Nova são às 15h, 17h e 19h. Os horários que saem da Orla Guaíba, são 16h, 18h e 20h.

•O398 Orla / Pinheiro: Os horários saindo da Parada 21 são às 15h20, 17h20 e 19h20. Os horários que saem da Orla do Guaíba, são 16h20,

18h20 e 20h20.

•O491 Orla / Passo Dorneles: Os horários saindo do Passo Dorneles são 14h20, 16h20 e 12h20. Os horários que saem da Orla do Guaíba são 15h20, 17h20 e 19h20.

•O627 Orla / Agostinho: Os horários saindo do bairro, do terminal Parque dos Maias, são às 13h40, 15h40, 17h40 e 19h40. Os horários que saem da Orla do Guaíba são 14h40, 16h40, 18h40 e 20h40.

•O662 Orla / Rubem Berta: Os horários saindo do Rubem Berta são às 14h40 e 16h40. Os horários que saem da Orla do Guaíba, são 15h40, 17h40 e 19h40.