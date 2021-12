Nesta sexta-feira o sol predomina em grande parte do Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira (24), o dia terá o domínio do ar seco com previsão de tempo ensolarado em grande parte do Rio Grande do Sul. O começo da manhã será ameno, sobretudo, em municípios da Metade Leste com previsão de frio nos Campos de Cima da Serra. Ao longo da tarde a temperatura sobe e faz calor, especialmente na Metade Oeste. As informações são da Metsul Meteorologia.