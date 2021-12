Morre Regis Gonzaga, idealizador da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga

Faleceu nesta quarta-feira (22) o professor de matemática Regis Gonzaga, um dos fundadores da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga e do Programa Vida Urgente. Ele tinha 71 anos e foi vitimado por uma cardiopatia isquêmica.

Formado em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gonzaga foi fundador e professor do Grupo Educacional Unificado e tinha mais de 50 anos de carreira em sala de aula.

Em 1996, após a morte de seu filho Thiago em um acidente de carro, Regis e a esposa, Diza Gonzaga, iniciaram a Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, e o programa de conscientização Vida Urgente, feito para mobilizar a sociedade e os governos pela preservação da vida no trânsito.

Regis Gonzaga era membro titular do Conselho Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul - CETRAN-RS; compôs a Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul e como presidente em exercício, representava a Fundação Thiago Gonzaga junto à Federación Iberoamericana de Asociaciones de Victimas Contra la Violencia Vial; a Global Alliance of NGOs Road Safety; a Latin Ncap; e a ONG Mundial de Jovens Youth for Road Safety (YOURS) e a Coalizão da Juventude pela Segurança no Trânsito, ambas chanceladas pela ONU/OMS.

Gonzaga deixa a esposa e filhos.