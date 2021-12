Confirmado primeiro óbito por Influenza H3N2 no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul confirmou, nesta quarta-feira (22), o primeiro óbito do ano por gripe Influenza do tipo A-H3N2. Trata-se de uma mulher de 67 anos, residente em São Francisco de Paula, que não recebeu medicação antiviral e apresentava doenças crônicas. No total já foram identificados 24 casos da gripe no Estado, com oito hospitalizações, incluindo a da vítima registrada.

quando chegou a 13 casos de Influenza Na semana passada,, o Estado emitiu alerta para incentivar a vacinação e ações preventivas.

Além da imunização, as medidas de prevenção à gripe causada pelo vírus Influenza H3N2 são as mesmas recomendadas para enfrentamento à Covid-19: uso de máscaras, distanciamento interpessoal e ventilação de ambientes.

Todos os casos da doença relatados foram identificados em dezembro, sendo os únicos confirmados no Estado este ano. Não houve, ainda, a detecção no RS de outras formas do vírus Influenza (A-H1N1 e B).

Os exames foram realizados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), através do Laboratório Central do Estado. Não houve, por enquanto, resultado do sequenciamento genômico dessas amostras para identificar se a linhagem é a mesma já confirmada em surtos recentes registrados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

A campanha de vacinação contra a gripe neste ano não atingiu a meta de cobertura nos grupos prioritários. Apenas 79% das pessoas consideradas de risco (como idosos, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e crianças) foram imunizadas.

A imunização segue disponível nos municípios que ainda possuem doses em estoque, e as cidades que não tenham mais doses podem solicitar novos lotes ao Estado. Todas as pessoas acima dos 6 meses de idade podem fazer a vacina.

Casos de Influenza A-H3N2 no RS em 2021