Aplicativo facilita acesso ao Samu e amplia formas do serviço

Situações de risco à vida na capital gaúcha poderão ser informadas agora via aplicativo no celular. Com isso, a ideia é oferecer mais uma forma de acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agilizar o socorro a vítimas de acidentes ou outros chamados de emergência. O novo aplicativo Chamar 192 está disponível para celulares com sistema Android ou IOS e foi desenvolvido por empresa contratada da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).