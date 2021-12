Feiras mudam de dia e horário em razão do Natal em Porto Alegre

Em decorrência do Natal, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo informa a mudança nos horários de funcionamento das feiras modelo em Porto Alegre.

A Feira Modelo Santa Rosa, na av. Bernardino de Oliveira Paim, 82, junto à Praça Vilmar Bertelli, Rubem Berta, estará aberta na quarta-feira (22), das 14h às 20h.

Já a Feira Modelo Vila Nova, na rua Coronel Otaviano Pinto Soares, esquina rua Joaquim de Carvalho, ficará aberta na sexta-feira (24), véspera de Natal, das 7h às 12h, bem como a Modelo Vila Ipiranga, que fica situada na rua Julien Ferreira, o Mercadão Medianeira, na av. Cel. Gastão Haslocher Mazeron, esquina com a rua José de Alencar (Rótula do Papa) e o Mercadão Cidade Baixa, na av. Loureiro da Silva, no Largo Zumbi dos Palmares.