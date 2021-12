Verão começa com previsão de muito calor e temporais pelo RS

Nesta terça-feira (21), dia que marca o início do verão, a expectativa é de sol, calor e temporais pelo Rio Grande do Sul. O turno da manhã tende a ter predomínio de sol com rápido aquecimento. As informações são da Metsul Meteorologia.

Durante a tarde com máximas ao redor de 38°C na fronteira Oeste e marcas ao redor de 30°C em muitas cidades, nuvens de grande desenvolvimento vertical se formam por convecção e propiciam pancadas isoladas de chuva e temporais com raios, vendavais isolados e até mesmo granizo. A chuva será muito irregular na sua distribuição e possivelmente haverá regiões em que a precipitação não irá ocorrer.

O verão começa com sol e muito calor em Porto Alegre. As nuvens até aparecem durante a tarde, porém com baixo potencial de chuva. Amanhã o tempo fica mais úmido com nuvens e pancadas esparsas de chuva. O vento sul persistente irá propiciar refresco e a temperatura sobe menos à tarde.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 38ºC

Mínima: 13ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira