Grupo Hospitalar Conceição apresenta Programa de Demissão Voluntária

Funcionários com mais de 10 anos de atuação e aqueles com idade entre 60 e 74 anos poderão aderir ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). A proposta foi oficializada na manhã desta segunda-feira pela diretoria da instituição de saúde, com a presença de Francisco Paz, diretor técnico, Moisés Prevedello, diretor administrativo e financeiro, e Cláudio Oliveira, diretor-presidente do GHC.

O teto máximo de indenização para quem quiser aderir ao plano é de R$ 300 mil, e o cálculo será feito com base no tempo de serviço. “Estamos com esta proposta do programa protocolada junto ao Ministério da Economia desde 2019, já que somos uma estatal totalmente dependente dos recursos do Tesouro Nacional”, relata o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira.

A iniciativa, segundo o dirigente, surgiu a partir de uma demanda dos próprios servidores, que reivindicavam um plano de previdência complementar, algo que o GHC ainda não dispõe. Cerca de 1.200 funcionários se encaixam dentro do perfil elegível para o PDV. “Nossa expectativa é de adesão entre 50% e 60% deste público”, revela Oliveira, ao reforçar que caberá ao servidor a decisão de optar ou não pelo plano.

O prazo de adesão ao PDV vai até o dia 14 de janeiro de 2022 e o desligamento de quem entrar no plano começará em fevereiro e segue até dezembro. ]“É preciso estender as demissões durante todo o ano porque estamos falando de um custo de R$ 250 milhões”, alega o diretor-presidente do GHC.

De acordo com o Oliveira, a medida não irá refletir na redução do quadro de pessoal, uma vez que as vagas liberadas serão repostas por pessoas que estão no cadastro reserva de concursos feitos pelo GHC. O Conceição conta hoje com 9.204 servidores concursados e 400 contratos temporários realizados em função da pandemia.