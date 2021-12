Com 13 casos de Influenza, RS emite alerta para incentivar vacinação e prevenção

O Rio Grande do Sul já registra 13 casos de Influenza, desde o início de dezembro. Todos os pacientes positivaram para a variante A-H3N2 do vírus da gripe, o mesmo que vem causando surtos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Para informar a população e os municípios sobre a circulação do vírus e os cuidados necessários, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) emitiu um alerta epidemiológico, ressaltando a importância da vacinação contra a doença e da adoção de medidas preventivas.

Em Porto Alegre, foram confirmados três casos de H3N2 até o momento.

Segundo o documento da SES, a circulação do vírus Influenza está fora da sazonalidade - já que os registros mais comuns ocorrem no período de inverno-, por isso, deve ser incentivada a imunização da população e as mesmas condutas recomendadas para enfrentamento da Covid-19: ventilação de ambientes, uso de máscara e distanciamento.

Os casos registrados no Estado, no entanto, ainda não configuram surto, o que acontece quando há dois ou mais casos confirmados com vínculo entre eles, e em um mesmo espaço de tempo e lugar. Além disso, nenhum óbito pela doença ocorreu entre os confirmados.

Os pacientes identificados com Influenza H3N2 são residentes na Capital (3), em São Francisco de Paula (4), em Viamão (3), Cachoeirinha (1), Pelotas (1) e Sapiranga (1), e todos tiveram o diagnóstico confirmado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

De acordo com a SES, a campanha de vacinação contra a gripe em 2021 não atingiu a meta de cobertura em os grupos prioritários, e cerca de 79% das pessoas consideradas de risco (idosos, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e crianças) foram vacinadas.

Desde julho, a imunização- que ocorre concomitante à vacinação contra o coronavírus- foi estendida para toda a população gaúcha, mas sobraram doses em estoque em todos os municípios.

A vacina contribui para diminuir a gravidade dos casos, reduzindo número de internações hospitalares, complicações e óbitos. Em Porto Alegre, a imunização contra a gripe está disponível até o final do mês de dezembro, nas unidades de saúde

“O que nós queremos com esse alerta é reforçar aos serviços de saúde que, assim que identifiquem uma pessoa com esses sintomas e resultado negativo para a Covid-19, que considerem a possibilidade de ser Influenza”, destaca a especialista do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Letícia Garay Martins.

“Isso é muito importante, pois, para a Influenza, há um tratamento específico, mesmo sem a confirmação laboratorial”, completa.

O tratamento é feito com o uso do medicamento antiviral Tamiflu (fosfato de oseltamivir), recomendado principalmente nas primeiras 48 horas de sintomas. O remédio é utilizado para o combate a infecções pelos vírus Influenza desde 2009.

Influenza H3N2

É uma infecção viral de alta transmissão, e que causa uma gripe aguda, afetando o sistema respiratório

Sintomas da Influenza H3N2

São semelhantes aos sintomas da Covid-19:

febre

calafrio

dor de garganta

dor de cabeça

tosse

coriza

distúrbios olfativos ou gustativos

Vacina