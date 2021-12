Justiça anula voto do Banrisul contrário à recuperação judicial da Ulbra

Após a reprovação do plano de recuperação judicial da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), a Justiça anulou o voto do Banrisul, que havia sido o único contrário e, portanto, determinante. A decisão foi da juíza Luciane di Domenico Hass, da 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas, e considerou que houve abuso no exercício do direito de voto por parte do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Na assembleia, que ocorreu na quarta-feira (15), três das quatro classes de credores aprovaram o plano. Para aprovação era necessária unanimidade das classes. A dívida da Ulbra, estruturada no plano de recuperação judicial, é de R$ 3,7 bilhões. Nesta conta, não estão incluídos os débitos tributários, que giram na ordem de R$ 5,8 bilhões.

A decisão aponta que que a Ulbra atendeu todas as exigências realizadas pelo Banrisul, como a manutenção do prazo de parcelamento, dos encargos pactuados e das garantias. “E, ainda assim, seu voto foi pela rejeição do plano, evidenciando o firme propósito de obstar a concessão da recuperação. Nesta toada, conceder a apenas um dos credores o poder de decidir sobre a continuidade de empresa, sem que nem mesmo este tivesse justificado as razões da não aceitação, mostra-se contrário ao próprio espírito da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, que procurou possibilitar a superação das dificuldades econômicas das empresas”, diz a sentença.

Nesse cenário, ainda segundo o texto, o voto do credor, o Banrisul, teria adquirido autonomia exacerbada, por ter sido dotado de força para, por si só, obstar a aprovação do plano.

O próprio Ministério Público manifestou-se no sentido da declaração da invalidade, por abuso de direito do voto proferido pelo banco. Também apresentaram manifestações requerendo declaração de invalidade o Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande Do Sul (Sinpro-RS), o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Privado dos Vales do RS (Sintep Vales) e o Sindicato dos Trabalhadores em Administração Escolar no RS.

Quem ingressou com a ação que pediu a nulidade do voto do Banrisul foi a Aelbra, mantenedora da Ulbra.

Após o voto contrário ao plano de recuperação judicial, o Banrisul informou que “a decisão leva em consideração uma série de contratualizações que precisam ser seguidas”. “Isso reflete o compromisso com o bom uso dos recursos administrados - responsabilidade que é ainda maior pelo fato de a instituição ser pública", manifestou o banco, em nota.