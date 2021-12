Porto Alegre registra três casos de Influenza H3N2

Porto Alegre contabiliza três casos de influenza H3N2 - o mesmo vírus que tem provocado surtos no Rio de Janeiro e em São Paulo. A informação foi divulgada pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta quinta-feira (16). Esses são os primeiros casos confirmados na Capital em 2021.

Em Alerta Epidemiológico emitido nesta quinta, a Secretaria da Saúde do Estado confirma um total de 13 casos de Influenza do Tipo A – H3N2 no Rio Grande do Sul. Os casos são de pessoas residentes em Porto Alegre, Cachoeirinha, Pelotas, São Francisco de Paula, Sapiranga e Viamão.

Os casos desse tipo de gripe são identificados em exames laboratoriais de amostras coletadas de pacientes internados em hospitais ou, em Porto Alegre, de pacientes atendidos na UPA Zona Norte com sintomas respiratórios – a chamada Vigilância Sentinela. Os exames foram realizados pelo Laboratório Central do Estado do RS (Lacen). Até o momento, nenhum óbito foi registrado entre os casos confirmados.

As medidas de prevenção à doença são semelhantes às recomendadas contra a Covid-19: uso de máscaras, distanciamento interpessoal, ventilação de ambientes e vacinação contra a gripe. A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A vacinação ajuda a diminuir a gravidade dos casos, reduzindo número de internações hospitalares, complicações e óbitos. Não necessariamente alguém vacinado não será infectado pela Influenza do Tipo A – H3N2, mas a tendência é que desenvolva um caso mais leve.