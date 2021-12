Servidores estaduais realizam ato por reposição salarial e reestruturação das carreiras

Mais de 200 servidores estaduais realizaram mobilização no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), nesta quarta-feira (15), para cobrar do governo do Estado a reposição das perdas inflacionárias e o andamento do projeto de reestruturação das carreiras. O ato, realizado ao meio-dia, reuniu trabalhadores das secretarias da Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Obras, Planejamento e Cultura, a maioria atuante em Porto Alegre e na Região Metropolitana da Capital, e alguns representantes do Interior.

O grupo, há sete anos sem reajuste salarial, reivindica a reposição de mais de 50% da inflação, e reclama a parda do poder de compra.

“Estamos em luta e em movimento por reconhecimento, por aquilo que é nosso direito. São mais de sete anos sem reposição da inflação e uma perda de mais da metade do nosso poder de compra. A hora é de mobilização para pressionar o governo Eduardo Leite. O projeto de reestruturação e reposição da inflação tem que avançar com celeridade. Nós, servidores que atuamos em diversas áreas da administração pública e ajudamos a segurar a onda da Covid, não podemos ser relegados mais uma vez”, destacou Antonio Augusto Medeiros, presidente do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do RS (Sintergs), entidade organizadora do protesto.

Trabalhadores de secretarias estaduais reclamam perda do poder de compra. Fotos: Bruna Karpinski/Divulgação/JC

Representantes de associações e de servidores também discursaram durante o ato, relatando as dificuldades que o funcionalismo enfrenta. Segundo o Sintergs, mobilizações serão promovidas por todo o Estado, para aumentar a pressão sobre o Executivo, e em defesa de um novo plano de carreira.

As tratativas nesse sentido se intensificaram nos últimos seis meses, quando projeto apresentado pela entidade recebeu, no final de outubro, parecer favorável da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Agora, o sindicato cobra que o Estado encaminhe o projeto à Casa Civil.