Leste e Sul do RS podem ter pancadas esparsas de chuva nesta quarta-feira

O tempo seguirá instável e com muitas nuvens nesta quarta-feira (15). Pancadas esparsas de chuva ainda poderão ocorrer em parte do Leste e Sul do Rio Grande do Sul hoje. Nessas regiões a temperatura sobe gradativamente com previsão de sensação térmica agradável. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Oeste e Missões ingressará ar mais quente e tem previsão de sol e calor. A temperatura máxima poderá passar de 32°C. A umidade entra em declínio e pode ficar inferior a 30% em alguns pontos. O contraste térmico pode favorecer um fim de tarde com rajadas de vento fracas a moderadas no Leste gaúcho.

Na Capital tem muitas nuvens nesta quarta-feira (15). A meteorologia prevê momentos de sol e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Não se afasta a possibilidade de chuva moderada e passageira. A temperatura sobe gradualmente. A quinta-feira (16) segue com variação de nuvens e a partir de sexta-feira (17) o tempo firma.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 17ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 18ºC