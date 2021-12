Conhecidos os vencedores da edição 2021 do Prêmio ARI de Jornalismo

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) revelou, na manhã desta terça-feira (14), os vencedores do Prêmio ARI de Jornalismo. Em solenidade realizada no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, foram divulgados os vencedores nas categorias profissionais e universitárias da mais importante distinção de jornalismo do Rio Grande do Sul - o Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo está em sua 63ª edição.

“A Bossa com sotaque gaúcho” Pelo terceiro ano consecutivo, o Jornal do Comércio foi destacado em Reportagem Cultural. O texto, do jornalista Paulo César Teixeira, publicada no caderno Viver, ficou em 2º lugar na Reportagem Cultural. O texto relembrou a trajetória de João Luiz Palmeiro, o João da Benga, um dos principais mentores da bossa nova com sotaque gaúcho e um dos poucos a ter músicas gravadas por Elis Regina.

A ARI fez quatro destaques de Contribuição à Comunicação em 2021. Levaram o troféu Antônio Golzalez o jornalista e escritor Walter Galvani, falecido em junho deste ano, e que recebeu uma homenagem póstuma por sua trajetória. O troféu foi entregue à sua viúva e também jornalista Carla Irigaray.

Jornalista Paulo César Teixeira levou o 2º lugar por matéria do Jornal do Comércio. Foto: Guilherme Kolling/Especial/JC

As equipes da TVE e Rádio FM Cultura foram destacadas pela produção do documentário “Legalidade”, referente aos 60 anos da Campanha da Legalidade. Levaram ainda a distinção a organização Somos – Comunicação, Saúde e Sexualidade, por ações de divulgação e informação, bem como por duas décadas de trabalho para a população LGBT e portadora de HIV. Completando as homenagens por Contribuição à Comunicação, a jornalista Elisa Kopplin Ferrareto levou o troféu Antônio Gonzalez pela obra “Pery e Estelita na Ribalta do Espaço: Um Romance nas Ondas do Rádio”. O livro mostra o pioneirismo de Pery Borges e Estelita Bell no radioteatro nos anos 1930 no Rio Grande do Sul.

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Riograndense de Imprensa entregou o troféu Pandemia, para profissionais que atuaram na cobertura de pautas sobre a Covid. Levaram a distinção neste ano o jornalista Henrique Massaro, do Correio do Povo, pela matéria “Trabalho e pandemia”, e a jornalista Geórgia Santos, pelo trabalho “Epidemia de Empobrecimento”, veiculada no site Vós.

Em discurso representando os jornalistas, Fabricio Falcowski destacou a importância do jornalismo profissional e independente para a sociedade e a democracia. Observou a necessidade de reinvenção da atividade jornalística e enalteceu novas iniciativas, como o site Matinal Jornalismo, que teve matérias premiadas, assim o site Vós e o Nonada Jornalismo.

Confira os vencedores

Jornalismo Impresso

01 - Reportagem Geral

1º André Malinoski – Classificação Polêmica – Correio do Povo

2º Adriana Abreu Irion – Mortes por falta de oxigênio – Cobertura do Caso Campo Bom – Jornal Zero Hora

3º Carlos Rollsing Braga – Idosos são vítimas da fraude do empréstimo consignado – Zero Hora

02 - Reportagem Econômica

1º Henrique Massaro Rodrigues - Trabalho e Pandemia - Correio do Povo

2º Mauren de Souza Xavier Santos – Risco de racionamento? - Correio do Povo

3º Georgia Pelissaro dos Santos - Epidemia de Empobrecimento – Vós

03 - Reportagem Cultural

1º Luiza de Menezes Piffero - Acessibilidade além da rampa: visitantes cegos são desafios para museus – Matinal

2º Paulo Cesar Oliveira Teixeira - A bossa com sotaque gaúcho - Jornal do Comércio

3º Thaís Bueno Seganfredo - Arte, diversidade e liberdade de expressão: artistas compartilham relatos de violência no cotidiano - Nonada Jornalismo

04 - Reportagem Esportiva

1º Fabricio Falkowski de Souza - Por que não há gays? - Correio do Povo

2º Fabricio Falkowski de Souza - Apostar e perder - o mundo das apostas esportivas - Correio do Povo

3º Valeria Feistler Possamai - As gurias do Yucumã - Jornal Zero Hora

05 - Áudio

1º Leno Falk - “Quem foi brilhante ustra: sobreviventes traçam perfil do torturador e especialistas analisam como a ditadura contaminou a democraia brasileira" - Agência Radioweb

2º Georgia Pelissaro dos Santos - Retrato da miséria - Vós

3º Cléber Grabauska - Programa Quilombo - Adhemar Ferreira da Silva - FM Cultura

06 - Vídeo

1º Leonardo Muller - Os panos de prato do Ryan – RBS TV

2º Leonardo Muller - Série torcedor raiz – RBS TV

3º Luysa Bálsamo Espinosa Pereira - Nossa voz - RBS TV

07 - Foto

1º Andre Pitome Ávila - A dor de saudades - Zero Hora

2º Andre Pitome Ávila - Sem dinheiro sem gás - Zero Hora

3º Carlos Queiroz - Ó mundo tão desigual... tudo é tão desigual" - Diário Popular

08 - Webjornalismo

1º Thaís Bueno Seganfredo - Prefeitura de Porto Alegre usou projeto reprovado para licitar obra na Usina do Gasômetro - Matinal Jornalismo, Nonada Jornalismo e Dossiê Palcos Públicos de Porto Alegre

2º Naira Hofmeister de Araujo - Torturador uruguaio condenado à prisão perpétua se refugia em Livramento - Matinal Jornalismo

3º Juan Ortiz - Carrefour, Big e Zaffari já foram condenados em casos de truculência e racismo - Matinal Jornalismo

09 - Planejamento gráfico/Arte

1º Carlos Eduardo Andrade Garcia - Olimpíadas Tóquio 2020 - Projeto gráfico GZH e Zero Hora

2º Thaís Bueno Seganfredo - Revista Nonada - Nonada Jornalismo

3º Carlos Eduardo Andrade Garcia - Cadernos especiais digitais ZH - projeto gráfico - Zero Hora

10 - Charge

1º Gilmar de Oliveira Fraga - PGR surreal - Zero Hora

2º Celso Augusto Schroder - Armário aberto? – Grifo

3º Gilmar de Oliveira Fraga - Ora bolas, democracia! - Zero Hora

11 - Crônica

1º Diogo Olivier Mello - Boa, Simone - Zero Hora

2º Leonardo Oliveira da Silva - Vamos entrar em campo? - Zero Hora

3º Paulo Ricardo Cunha Mendes – Renascimento - Correio do Povo

Jornalismo Universitário Impresso

1º Carolina Monego Lins Pastl - resquícios históricos - UFRGS

2º Felipe Conte Rocha - Caminhos da ciência: as trilhas de cientistas e pesquisadores no Brasil - PUCRS

3º Giullia Canali Piaia - Busca por vacinas continua - UFRGS

Jornalismo Universitário Rádio

1º Maria Fernanda Veiga do Amaral Chaves - A rede que viralizou: as particularidades do Tik Tok – UFRGS

2º Ana Clara Schmitz Weber - O descaso Kiss: a impunidade continua – ESPM Porto Alegre

3º Mariana Baptista Alves - Uma saída para se locomover é preciso - a situação dos ônibus na pandemia - Rádio da Universidade - UFRGS

Jornalismo Universitário Vídeo

1º Juliana Pisoni - Identidades: um retrato jornalístico através do audiovisual sobre órfãos paternos - Univates / Grande Prêmio Jornalismo Universitário 2021

2º Felipe Conte Rocha - Reportagem especial - Maus-tratos em crianças e adolescentes - PUCRS

3º Luana Bublitz Martins - Reportagem especial - Jovens e festas clandestinas 2021 - PUCRS

Jornalismo Universitário Foto

1º Lucas dos Santos Vieira - Os preços e a inflação na pandemia - UFRGS

2º Camilla Swider Ferreira - Vidas negras importam? - Uniritter

3º Carolina Monego Lins Pastl - Que futuro Deus dará? - UFRGS

Jornalismo Universitário Web

1º Luiza Bicca Schirmer - Batom, camisinha e...máscara? - ESPM Porto Alegre

2º Júlia Provenzi - Alimentando utopias - como será a alimentação do futuro? – UFRGS

3º Bibiana da Costa Davila - O tempo, o vento, o sol e as chuvas: 40 anos de desastres naturais no Rio Grande do Sul - UFRGS