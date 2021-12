Mortes pelas chuvas na Bahia chegam a dez; 220 mil pessoas foram afetadas

Subiu para dez o número de mortos em decorrência das fortes chuvas no sul da Bahia desde a semana passada, segundo balanço da Defesa Civil estadual. O governo baiano informa que as enchentes, que começaram no meio da semana passada, já impactaram mais de 220 mil pessoas.

Até a noite deste domingo (12), tinham sido confirmadas sete mortes. Ao todo, de acordo a atualização da Defesa Civil da Bahia no início desta tarde, pelo menos 267 pessoas ficaram feridas e mais de 21 mil tiveram de deixar suas casas. Vinte e cinco cidades estão em situação de emergência.

Em Minas Gerais, que também sofre com as enchentes, duas pessoas morreram na última semana. Hoje, os números ainda não foram atualizados.

Segundo a Defesa Civil baiana: duas mortes - uma mãe e uma filha - foram registradas no povoado de Ribeirão do Caldeirão, zona rural de Amargosa; três em Itamaraju; duas em Itaberaba; e outras três em Macarani, Prado e Ruy Barbosa.

Todos os municípios ficam no extremo sul da Bahia e estão em situação de emergência.

As enchentes no sul baiano e no norte de Minas foram provocadas por um ciclone extratropical formado na costa sul do país -o volume de chuvas chegou a 450 mm no extremo sul da Bahia no meio da semana. De acordo com o prefeito de Camacan, Paulo do Gás (Podemos), estas são as piores inundações dos últimos 35 anos.

Ainda segundo a Defesa Civil da Bahia, as chuvas deixaram 6.371 pessoas desabrigadas e outras 15.199 desalojadas -as mais de 21 mil pessoas tiveram de deixar suas casas, mas, no caso dos desabrigados, os cidadãos necessitam de assistência do governo para ter uma moradia temporária.

Até então, o governo baiano reconheceu 25 municípios em situação de emergência, com impacto em pelo menos 220.297 vidas.

Nesta segunda (13), segundo a Secretaria Estadual de Infraestrutura, não há municípios isolados. O acesso a Prado -onde duas pontes caíram- foi reestabelecido por terra, a pé ou de moto. Veículos deverão ser liberados até hoje à noite.

DUAS MORTES EM MINAS

Os números de ontem para hoje não foram alterados em Minas Gerais. Até esta manhã, foram registradas ao menos duas mortes em decorrência das chuvas, de acordo com o último boletim da Defesa Civil.

Os óbitos foram registrados nos municípios de Engenheiro Caldas e Pescador, ao norte do estado, entre os dias 9 e 10 deste mês.

Segundo a Defesa Civil de Minas, desde a última quarta-feira (8), ao menos 28 cidades e mais de 15 mil pessoas foram impactadas pelas chuvas, em maior ou menor intensidade. Entre elas, quase 2.000 ficaram desabrigadas.