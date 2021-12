Após ataque hacker, usuários precisam apresentar carteira de vacinação para receber doses

ataque de hacker aos dados do Ministério da Saúde . Ainda que o ransomware tenha provocado inoperância dos sistema de informação do ConecteSUS, onde constam registros de doses dos imunizantes utilizados no combate ao novo coronavírus, basta o usuário apresentar a carteira de vacinação impressa ou digital no posto de saúde. A vacinação contra a Covid-19 segue normal em cidades como Porto Alegre, mesmo após o suposto. Ainda que o ransomware tenha provocado inoperância dos sistema de informação do ConecteSUS, onde constam registros de doses dos imunizantes utilizados no combate ao novo coronavírus, basta o usuário apresentar a carteira de vacinação impressa ou digital no posto de saúde.

No caso das pessoas que precisam receber a primeira dose, a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde da Capital é de que as mesmas compareçam normalmente a um dos locais de vacinação. Neste caso, as equipes da SMS estão anotando o procedimento em planilhas manuais, para posteriormente inserir as informações de doses aplicadas no sistema de registro.

Outra orientação é de que aqueles usuários que optarem por apresentar o certificado digital façam o dowload do arquivo e salvem em local seguro, ou imprimam a carteira digital, para que possa ser apresentada como comprovante em caso de instabilidade no aplicativo.

Aqueles que precisam receber a segunda dose ou a dose de reforço devem comparecer a um dos locais e apresentar a carteira de vacinação com o registro da primeira (ou segunda) dose da vacina.

O diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, destaca, no entanto, que as pessoas com imunização incompleta e que não tiverem a carteira de vacinação em mãos não receberão nenhuma dose. "Neste caso, elas serão orientadas a buscar o documento ou retornar quando o sistema estiver funcionando", avisa.

De acordo com informação do Ministério da Saúde, a normalização do sistema ConecteSUS pode ocorrer ao longo desta sexta-feira (10).