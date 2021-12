Secretaria de Desenvolvimento Social inicia atendimento em novo endereço nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre (SMDS) passa a ter todos os seus serviços na av. João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha, a partir desta sexta-feira (10). A nova sede será apresentada oficialmente às 14h, com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB). O prefeito também apresentará a finalização do novo texto do Plano Municipal da Pessoa Idosa 2021-2023.

Com sede própria, a SMDS avalia que será possível reduzir em mais de R$ 200 mil ao ano em aluguel e cerca de R$ 70 mil/ano com carros locados. A secretaria conseguirá reunir em um mesmo local toda a sua estrutura de diretorias, unidades e coordenadorias. Além dos Fundos Municipais, o local também terá uma loja de atendimento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) a pessoas com deficiência e idosos. No total, 118 pessoas desempenharão suas funções na nova sede.