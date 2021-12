Luzes da Árvore de Natal de Porto Alegre serão acesas nesta sexta

As luzes da árvore de Natal da Prefeitura de Porto Alegre serão acesas nesta sexta-feira (10), a partir das 19h, em cerimônia realizada em frente ao Paço Municipal (Praça Montevideu, 10). Na ocasião, a Banda Municipal da cidade fará uma apresentação musical, integrando as, ação do município, em parceria com a iniciativa privada, que faz parte da programação dos 250 anos da Capital.