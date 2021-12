Sol predomina em todas as regiões do RS nesta quarta-feira

O Rio Grande do Sul tem a presença do sol em todas as regiões nesta quarta-feira (8). A circulação de umidade que vem do oceano para o continente ainda traz nuvens esparsas no Leste do Estado e não se pode descartar chuva em poucos pontos e isolada próximos da costa. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em quase todo o território gaúcho o dia é de tempo firme e sem qualquer perspectiva de precipitação. A quarta-feira (8) começa com mínimas muito baixas para dezembro nos Campos de Cima da Serra e não se pode descartar até geada isolada e fraca na área de São José dos Ausentes. A tarde de baixa umidade tem forte calor no Noroeste.

O sol predomina em Porto Alegre e na Região Metropolitana ao longo desta quarta-feira com períodos de céu claro. As nuvens até aparecem na região, mas serão poucas, em razão do fluxo de umidade do oceano para o Leste gaúcho. O dia começa com um amanhecer bastante ameno para os padrões de dezembro e faz um pouco de calor à tarde, quando o vento Leste aumenta.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 16ºC