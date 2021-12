Colégio Sinodal no Prado, em Gravataí, será entregue no próximo sábado

A rede de ensino Sinodal inaugura no próximo sábado (11) uma nova unidade na Região Metropolitana de Porto Alegre. As instalações do colégio no Prado bairro-cidade, em Gravataí, serão entregues oficialmente à comunidade escolar em uma solenidade para convidados.

O início das aulas está previsto para 16 de fevereiro de 2022, sendo esperados alunos com idades entre três meses e 17 anos. A unidade deve atender estudantes na faixa de municípios entre Porto Alegre e Osório, e a expectativa é chegar a mil alunos nos próximos anos.

A área total do colégio é de 37,5 mil metros quadrados. Desses, 9 mil metros quadrados correspondem à área total de edificações e o restante está distribuído entre jardins, quadras esportivas, campos de futebol, pista de atletismo, bicicletário e área de preservação. Além das salas de aula, há diferentes espaços pedagógicos. Na segunda etapa das obras, estão previstas novas salas e um ginásio de esportes.

Em Gravataí, o Sinodal implantará o mesmo conceito de ensino aplicado em São Leopoldo e Portão: baseado no princípio de educar para a liderança. O diretor-geral Ivan Renner avalia que, depois da expansão da rede, há 13 anos, com a chegada a Portão, o convite para construir uma escola dentro do Prado foi uma proposta pioneira. ‘‘Fomos escolhidos pela qualidade da nossa educação, traduzida em resultados como a melhor média no Enem entre as escolas privadas do Rio Grande do Sul’’, ressalta Ivan.

Formação nas oito inteligências

Entre os diferenciais da proposta pedagógica do Sinodal está a diversidade do currículo, com atividades complementares – como a prática esportiva, o ensino bilíngue (Português-Inglês), o idioma Alemão, música instrumental, teatro (teoria e prática), entre outras atividades. “Vamos ocupar o aluno da melhor maneira possível, para que tenha uma formação completa e seja formado nas oito inteligências", observa Ivan, referindo-se à Teoria das Inteligências Múltiplas, do pesquisador norte-americano Howard Gardner, que coloca o estudante como protagonista do processo de aprendizagem.

Desde setembro deste ano, o diretor do Sinodal Prado Gravataí, Tiago Becker, está recebendo as famílias interessadas na proposta para visitação. Ele garante que o aluno encontrará no Sinodal um espaço para desenvolver suas habilidades. “Propomos uma educação centrada no aluno. Oferecemos uma boa base cultural, a partir de ênfases no bilinguismo, no esporte, nas artes, nas ciências exatas e humanas, além de uma valorização dos temas ligados à tecnologia e inovação”, destaca Tiago, acrescentando que o corpo docente qualificado também é um diferencial no Sinodal Prado. Na primeira fase, a escola contará com pouco mais de 35 professores.

Inovação e liderança

Com laboratórios de Química, Biologia e Robótica, a tecnologia será ferramenta para inovação e empreendedorismo. O Sinodal fará do ensino tecnológico na unidade Prado Gravataí um recurso fundamental para que seus alunos pensem em inovação e empreendedorismo. ‘‘Os fundamentos da escola são a base para o ensino tecnológico.