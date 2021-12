Técnico de som diz que todos os shows da banda que presenciou na Kiss tinham artefatos pirotécnicos

Juliano Tatsch

O julgamento dos quatro réus do incêndio da boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, que deixou 242 mortos e 636 feridos, chegou ao sétimo dia nesta terça-feira (7). A primeira pessoa ouvida no plenário do júri no Foro Central I de Porto Alegre foi Venâncio da Silva Anschau, que era técnico de som e trabalhava com a Banda Gurizada Fandangueira, e depôs na condição de testemunha convocada pela defesa do réu Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda.