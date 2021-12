Universidade federal no RS faz prova com 'Fora, Bolsonaro' cifrado

A UFPel (Universidade Federal de Pelotas), no Rio Grande do Sul, aplicou uma prova para seleção de novos estudantes na qual a frase "Fora, Bolsonaro" foi composta por caracteres em negrito impressos na página de instruções para o exame.

A prova foi realizada no último sábado (4), e fazia parte do Pave (Programa de Avaliação da Vida Escolar), uma das formas de seleção de estudantes de graduação da UFPel.

No Pave, alunos do ensino médio são avaliados por três anos para ingressar na universidade.

Logo as duas primeiras instruções dadas aos estudantes que prestaram a prova continham as letras em negrito formando a frase "Fora, Bolsonaro". Uma foto da página com os caracteres em destaque circulou em redes sociais.

A UFPel informou que tomou conhecimento do fato no domingo (5). Segundo a instituição, o autor da mensagem de cunho político já foi identificado. Um processo administrativo foi aberto para apurar o caso.

A universidade declarou que não há indício de que a integridade da prova tenha sido comprometida.