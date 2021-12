Acompanhe em tempo real o julgamento do caso Kiss

Esta sexta-feira (3) marca o segundo dia do julgamento dos acusados pelo incêndio da boate Kiss, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. O julgamento dos quatro réus pelo júri popular iniciou na manhã marcado de quarta-feira (1), no Foro Central I de Porto Alegre.

Os quatro acusados respondem por homicídio simples (242 vezes consumado, pelo número de mortos; e 636 vezes tentado, número de feridos).

São eles:

Elissandro Callegaro Spohr – sócio da boate Kiss

– sócio da boate Kiss Mauro Londero Hoffmann – sócio da boate Kiss

– sócio da boate Kiss Marcelo de Jesus dos Santos – vocalista da Banda Gurizada Fandangueira

– vocalista da Banda Gurizada Fandangueira Luciano Bonilha Leão – produtor musical

Acompanhe abaixo o minuto a minuto do julgamento:

9h15min - Tem início o terceiro dia de julgamento. O primeiro depoimento do dia é de o gerente da loja onde foram comprados os artefatos pirotécnicos, Daniel Rodrigues da Silva , testemunha de acusação.

9h20min - Questionado pelo juiz Orlando Faccini Neto se o artefato conhecido como sputnik traz risco se usado em ambiente interno, o depoente afirma que sim. "Porque ele produz uma faísca quente, que queima. Mesmo em ambiente externo, é preciso que se tenha uma distância. Isso em ambiente externo. Interno, de maneira alguma (se pode usar)", diz.

9h36min - Segundo Daniel, o vendedor que fez a venda dos artefatos disse que foi Luciano Bonilha Leão, produtor da banda Gurizada Fandangueira, quem fez a compra dos artefatos pirotécnicos.

9h39min - Os produtos foram comprados no dia 25 de janeiro de 2013, sexta-feira. A tragédia ocorreu no domingo, dia 27 de janeiro.

9h47min - Conforme o depoente, Luciano Bonilha costumava comprar materiais em sua loja seguidamente.

10h - Defesa de Luciano Bonilha refaz perguntas que haviam sido feitas ao depoente quando da fase de instrução processual e afirmam haver contradições no que é dito.

10h19min - Exaltada, defesa de Luciano Bonilha diz, aos gritos, que a testemunha colocou o acusado no banco dos réus. O promotor David Medina da Silva interrompe: "Quem o colocou no bando dos réus foi o Ministério Público."

10h22min - "Doutor Jean, a próxima que o senhor me fizer, o senhor não vai continuar aqui", diz o juiz ao advogado Jean Severo, que defende Luciano Bonilha Leão. O advogado está bastante exaltado, gritando para a testemunha, dizendo que ela deveria estar sendo julgada também. O juiz Orlando Faccini Netto, interrompe o julgamento por 10 minutos para que a ordem seja reestabelecida.

10h32min - Julgamento é retomado.

10h43min - Falando ao plenário, juiz pede serenidade a todos e que a temperatura seja baixada. Orlando Faccini Neto lembra que está descumprindo sua própria decisão, que limitava a três advogados por bancada. Defesa de Luciano Bonilha Leão tem seis advogados em plenário.

10h56min - Defesa de Luciano Bonilha Leão, busca mostrar que a loja que vendeu os artefatos pirotécnicos que causaram o incêndio comercializava os produtos de forma avulsa, fora das embalagens, o que impedia que o comprador lesse as instruções de uso.

11h20min - Agora, quem faz a inquirição é a advogada Tatiana Borsa, que representa Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da Banda Gurizada Fandangueira.

11h27min - Termina o primeiro depoimento do dia, de Daniel Rodrigues da Silva, gerente da loja onde foram comprados os artefatos pirotécnicos.

11h35min - Defesa de Luciano Bonilha pede que a testemunha não seja dispensada, pois pode querer fazer alguma acareação dela com outros depoentes. MP se posiciona contrariamente ao pedido. Juiz determina que Daniel Rodrigues da Silva aguarde no hotel até as 16h, quando será informado sobre a decisão.

11h55min - Tem início o segundo depoimento do dia. Trata-se de Gianderson Machado da Silva , funcionário da empresa de extintores de incêndio.

11h58min - Defesa de Mauro Hoffmann lê uma postagem da filha do depoente em uma rede social, na qual pede que os réus sejam condenados. A defesa pede que a testemunha não seja ouvida, visto que isso poderia representar uma pré-disposição familiar pela condenação dos réus. O juiz decide que Gianderson seja ouvido como informante e não mais como testemunha.

12h09min - Depoente diz que, em uma ocasião em que foi realizar a troca dos extintores, não encontrou um deles no lugar onde deveria estar. Procurando na boate, encontrou o equipamento junto a um balcão.

12h12min - Depoente afirma que, nos três anos em que trabalhou fazendo a revisão dos extintores da casa noturna, as recargas foram feitas dentro do mês de vencimento.

