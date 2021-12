IBGE recebe aval para contratar 209.024 temporários para atuar no Censo 2022

O Ministério da Economia autorizou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar, por tempo determinado, 209.024 profissionais para atuar na realização do Censo Demográfico 2022. A decisão consta de duas portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (3).

De acordo com o ato, o prazo de duração dos contratos será de até um ano, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado. O IBGE definirá a remuneração dos profissionais a serem contratados e o prazo para publicação do edital de abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado será de até seis meses, contado a partir de hoje, data de publicação das portarias.

Do total de profissionais a serem selecionados, 5.500 são para o cargo de Agente Censitário Municipal; 18.420, para Agente Censitário Supervisor; 183.100 para recenseador; 31, para Coordenador Censitário de Área; 1.781, para Agente Censitário de Administração e Informática; 180, para Agente Censitário de Pesquisa por Telefone; e 12 para Supervisor Censitário de Pesquisas e Codificação.

As despesas com as contratações autorizadas correrão à conta das dotações orçamentárias do IBGE. No entanto, elas ficam condicionadas à declaração do ordenador de despesas responsável quanto à adequação dos novos gastos com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.