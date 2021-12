Sol e céu claro predominam no RS nesta sexta-feira

O predomínio é de sol e de céu claro ou com escassa cobertura de nebulosidade na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (3). O Leste gaúcho segue com nuvens esparsas que avançam do mar para o continente. As informações são da Metsul Meteorologia.

Não se descarta a possibilidade de chuva muito isolada e passageira em pontos próximos da costa marítima. O dia começa ameno para o mês de dezembro em um pouco frio em algumas cidades de maior altitude. A tarde será quente no Oeste e no Norte do Estado. No Noroeste, o calor será intenso.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, sol e nuvens esparsas nesta sexta. O Leste do Rio Grande do Sul segue sob influência de um centro de alta pressão no oceano e que traz umidade e ar mais frio para o Leste gaúcho com formação de nebulosidade. O amanhecer será de temperatura amena e a tarde volta a ser agradável para dezembro.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira