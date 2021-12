Nova lei prevê assistência integral para alunos com transtorno de aprendizagem

A normativa visa garantir o cuidado e a proteção aos educandos com transtornos de aprendizagem, "com vistas ao seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social". Desenvolvimentos, esses, que não foram prioridade na educação brasileira ao longo da história, como destaca Iane Kestelman, psicóloga, neuropsicóloga e presidente voluntária da Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA): "Esses alunos nunca foram reconhecidos como existindo e, muito menos, pertencendo ao sistema de educação inclusiva. Nunca foram contemplados com nenhuma política de governo, especialmente pelo Ministério da Educação, que pudesse levar para elas as adaptações pedagógicas e os processos que são contemplados durante o desenvolvimento psicossocial das crianças."

A lei também aborda os cuidados integrados com a rede de saúde, inclusive em casos de intervenção terapêutica, que deve ser realizada somente por profissionais da área da saúde capacitados e deverá ter acompanhamento multidisciplinar. O regulamento ainda prevê a capacitação dos professores para atenderem às especificidades dos alunos com transtorno de aprendizagem.

A norma estabelece que o Poder Público tem a obrigação de desenvolver e manter um programa que prevê a identificação precoce do transtorno, encaminhamento do estudante para diagnóstico especializado, apoio educacional na rede de ensino, apoio terapêutico especializado na rede de saúde, entre outras medidas.

O Governo Federal sancionou uma lei que institui o acompanhamento integral para alunos da educação básica de escolas públicas e privadas com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. Afoi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (1º), e é originária do PL 3.517/2019, aprovado pelo Senado em 9 de novembro.

Associação luta há 13 anos por assistência específica

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva O PL 3.517/2019 nasceu de uma iniciativa da Associação Brasileira do Déficit de Atenção que começou em 2008. Neste ano, o Ministério da Educação lançou um documento chamado, que contempla estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Como os alunos com TDAH e outros transtornos de aprendizagem não foram incluídos, a ABDA como sociedade civil se organizou para cobrar os direitos dessas crianças e adolescentes.

A organização encontrou respaldo no Legislativo, e o então senador Gerson Camata (MDB-ES) - morto em 2018 - foi relator do Projeto de Lei do Senado 402/2008. Originalmente, a proposta do senador restringia a assistência integral aos alunos com dislexia e TDAH, não contemplando os demais transtornos da aprendizagem, como discalculia (dificuldade com números), disortografia (dificuldade ortográfica), entre outros.

O projeto ficou em tramitação durante 13 anos, conduzido pela então deputada e, agora, senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) e apresentado, neste ano, sob relatoria do senador Flávio Arns (Podemos-PR). Entre as modificações em relação ao texto original de 2008, está a extensão da rede de serviços e cuidados às crianças e adolescentes com qualquer transtorno de aprendizagem, não só dislexia e TDAH.

"O que essa lei vai trazer, no final das contas, é existência. Confere legitimidade a todos os alunos quem tem TDAH e outros transtornos de aprendizagem tanto no setor público quanto privado e garante alguns direitos. Essas crianças e esses adolescentes todos aprendem, não é porque se tem TDAH que não aprende. Uma vez que for identificado que ele tem TDAH, encaminhado para o sistema de saúde e tiver, dentro de sala de aula, através dos seus professores, as adaptações pedagógicas necessárias, eles têm condições de aprendizagem exatamente como qualquer outra criança", afirma Iane.