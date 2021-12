Acompanhe em tempo real o julgamento do caso Kiss

Esta quinta-feira (2) marca o segundo dia do julgamento dos acusados pelo incêndio da boate Kiss, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. O julgamento dos quatro réus pelo júri popular tem início marcado para as 9h desta quarta-feira, no Foro Central I de Porto Alegre.

Os quatro acusados respondem por homicídio simples (242 vezes consumado, pelo número de mortos; e 636 vezes tentado, número de feridos).

São eles:

Elissandro Callegaro Spohr – sócio da boate Kiss

– sócio da boate Kiss Mauro Londero Hoffmann – sócio da boate Kiss

– sócio da boate Kiss Marcelo de Jesus dos Santos – vocalista da Banda Gurizada Fandangueira,

– vocalista da Banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão – produtor musical

Acompanhe abaixo o minuto a minuto do julgamento:

9h42min - Tem início o segundo dia do julgamento dos réus do incêndio da boate Kiss. O primeiro depoente do dia é Emanuel Almeida Pastl , uma das vítimas da tragédia ocorrida em Santa Maria.

9h45min - “A iluminação de emergência não funcionou”, diz a vítima no início do seu relato sobre os acontecimentos da noite do dia 27 de janeiro de 2013. Neste começo do depoimento, Emanuel Almeida Pastl é inquirido pelo juiz do caso, Orlando Faccini Neto.

9h52min – O juiz pergunta à vítima se, como cliente da boate, a sinalização da casa noturna o deixava tranquilo. “Quando teve o princípio de incêndio, não soou nenhum alarme, não estava clara a saída de emergência e também não havia nenhuma sinalização”, disse Pastl.

10h - Processo judicial do caso Kiss tem quase 20 mil páginas. Para esta quinta-feira, está programada a oitiva de cinco vítimas - duas delas pela manhã - e uma testemunha de acusação.

10h07min - “Estava muito cheio. Antes do incêndio, 15 minutos, 20 minutos, as colegas e os rapazes que estavam conosco saíram justamente alegando que estava muito cheio e desconfortável”, diz a vítima durante a inquirição da promotora Lúcia Callegari.

* Fotos do julgamento: Reprodução/YouTube TJ-RS/JC e TJ-RS/Divulgação/JC