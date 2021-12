O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo anunciou na manhã desta quarta-feira (1º) o cancelamento da festa de Réveillon na Orla do Guaíba, junto à Usina do Gasômetro. Em sua conta no Twitter, Melo disse que a decisão é uma medida de cautela diante do surgimento da variante Ômicron do coronavírus.