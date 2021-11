EPTC anuncia mais uma ampliação de oferta de linhas em Porto Alegre

Com a tendência de aumento da demanda se mantendo há algumas semanas, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) anuncia nova ampliação na oferta do transporte coletivo de Porto Alegre. As tabelas horárias serão atualizadas no site da EPTC - https://www2.portoalegre.rs.gov.br/eptc.

Linha 375 Agronomia / Informática – Ampliação de seis viagens, passando de 62 para 68 viagens por dia, sendo 34 por sentido. Linha volta a ser operada pelo consórcio Mais. Primeiro horário saindo do terminal bairro às 5h20 e último horário saindo do Centro às 22h35.

Linha 171 Ponta Grossa – Ampliação de cinco viagens, passando de 76 para 81 viagens por dia, sendo 40 do bairro ao Centro e 41 Centro ao bairro. Primeiro horário saindo do terminal bairro às 5h e último horário saindo do Centro às 20h50. Após as 20h50, o atendimento a Ponta Grossa ocorre pela linha M79 com viagens até as 1h05.

Linha 195 TV – Ampliação de 28 viagens, passando de 60 para 88 viagens por dia, sendo 44 por sentido. Primeiro horário saindo do terminal bairro às 5h50 e último horário saindo do Centro às 22h10.

Linha 659 INGA – Ampliação de duas viagens, passando de 74 para 76 viagens por dia, sendo 38 por sentido. Primeiro horário saindo do terminal bairro ás 5h15 e último horário saindo do Centro às 23h40.

Linha 637.2 Chácara das Pedras Via IAPI - Ampliação de quatro viagens, passando de 60 para 64 viagens por dia, sendo 28 por sentido. Primeiro horário saindo do terminal bairro às 5h55 e último horário saindo do Centro às 23h20.

Linha 494.2 Batista Flores / Rubem Berta - Ativação da linha com oferta de duas viagens para atendimento ao Residencial Jardim Allegra. Viagem bairro ao Centro às 6h30. Viagem Centro ao bairro às 18h30. O atendimento da linha 494 Rubem Berta nesses horários passa a ser realizado pela linha 4942 Batista Flores.