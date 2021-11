Festival Quarto POA movimenta o 4º Distrito no domingo

A primeira edição do Festival Quarto POA chega à capital gaúcha neste domingo (28) e promete agitar o Quarto Distrito, região que concentra grande parte das cervejarias artesanais da cidade, com atrações que duram das 14h às 21h.

Serão mais de 40 bandas e DJ's na programação, que se estende a oito bares. Para participar do evento, os interessados devem adquirir um ingresso que dá acesso a todas as atrações, para que o consumidor monte sua própria programação, com música, arte, gastronomia e feira de rua.

Bares confirmados

O Patrimônio – Conselheiro Camargo, 212, São Geraldo

Agulha – Conselheiro Camargo, 300, São Geraldo

Córtex – Álvaro Chaves, 12, Floresta

Fuga Bar – Álvaro Chaves, 91, Floresta

4 Beer – Polônia, 400, São Geraldo

Jardim São Geraldo – Moura Azevedo, 182, São Geraldo

Nosso Tap Room – Conselheiro Travassos, 203, São Geraldo

Cervejaria Bodoque – Avenida Guido Mondim, 40, São Geraldo

Atrações

Cronograma Oficial de Bares e Atrações Entre as feiras participantes do evento estão o Brick de Desapegos e a Feira Tô na Rua. As atrações musicais contam com Tati Portella, Carlinhos Carneiro, Rafael Malenotti, Nalanda, MariaLuiza, 50 Tons de Pretas, Bibiana Petek, Tonho Crocco, entre outros diversos artistas que podem ser conferidos no

Ingressos