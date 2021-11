Teto de loja desaba em Cachoeirinha devido ao temporal

O vento e as chuvas causaram danos em outros locais. Em Porto Alegre, a falta de energia elétrica em alguns pontos da cidade causou transtornos, especialmente no trânsito, afetando o funcionamento de semáforos no cruzamento da Avenida Ipiranga com a Rua Múcio Teixeira; no cruzamento das avenidas Dr. Carlos Barbosa e Niterói; Avenida Protásio Alves, entre a Rua Mariante e Avenida Carlos Gomes; Avenida Protásio Alves com a Avenida Saturnino de Brito; e semáforo vertical da Avenida Protásio Alves com a Rua Prof. Cristiano Fischer, segundo informações da Empresa a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). A empresa registrou 27 ocorrências devido à chuva ou falta de energia elétrica na Capital até às 18h desta quinta.

O temporal com ventos de mais de 80 km/h que atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre causou grandes estragos nas cidades da região. Uma das ocorrências foi o desabamento do teto de uma filial da Loja Lebes, em Cachoeirinha, localizada na Avenida Flores da Cunha. O incidente ocorreu por volta das 16h30 e não houve feridos.

A EPTC também informa que houve queda de árvores na Avenida São José do Norte, próximo ao número 113, no bairro Belém Velho, que obstruiu totalmente a via; na Rua Guilherme Alves, próximo ao número 561, no bairro Petrópolis, também bloqueando a via. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) registrou queda de árvore no cruzamento entre as Avenidas João Pessoa e Loureiro da Silva.

afeta a operação da Trensurb O temporal também. Os trens circulam apenas entre as estações Mercado e Sapucaia, na cidade da RMPA, informa a empresa pelo Twitter. A interrupção ocorre pela falta de energia na estação de Sapucaia do Sul.

A CEEE-D Equatorial informa em nota que "da cidade de Porto Alegre e região metropolitana da capital do Rio Grande do Sul, além dos municípios de Pantano Grande, Camaquã, Bagé, Dom Pedrito e Encruzilhada do Sul, interrompidos após temporal com chuva e ventos de cerca de 80 km/h (em Canoas, houve registros de picos de ventos de 109km/h)". A empresa informa que, em Porto Alegre, os bairros com mais ocorrências são Jardim do Salso, Jardim Botânico, Petrópolis, Bela Vista, Montserrat, Menino Deus, Partenon e Protásio Alves.

Para ocorrências de falta de energia, a empresa disponibiliza o telefone 0800 721 2333 ou o SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de energia).