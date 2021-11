Meteorologia alerta para o risco de temporais no RS nesta quinta-feira

A MetSul Meteorologia adverte para um quadro de risco de tempo severo no Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira (25). A queda na pressão atmosférica que irá dar origem a um ciclone extratropical no mar irá desencadear uma linha de instabilidade que irá cruzar o Estado durante o dia.

A instabilidade começa pela manhã na fronteira Oeste e da tarde para a noite avança em direção ao Nordeste até alcançar a divisa com Santa Catarina, podendo provocar temporais com alto risco de vendavais, chuva forte, raios e queda isolada de granizo.

A quinta-feira começa com intenso abafamento e há previsão de sol e nuvens no turno da manhã. Entre a tarde e à noite alerta-se para o risco de vendavais, com previsão de chuva forte, raios e não se afasta ocorrência de granizo.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 34°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira