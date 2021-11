Em duas semanas, CPERS visita 120 escolas estaduais e denuncia abandono

Para o Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers), falta o básico em inúmeras escolas estaduais do Rio Grande do Sul. O sindicato montou uma caravana para vistoriar as condições das escolas da rede de ensino gaúcha para voltarem a receber estudantes de forma presencial, após o governo do Estado determinar obrigatoriedade da retomada.

Diretores do Cpers relatam um cenário de negligência: aulas na penumbra, teto prestes a desabar, risco de curto circuito, muros desabando, mofo, infiltrações e insegurança.

"Esta é a realidade do governo Eduardo Leite (PSDB)", afirma nota do sindicato. "Neste cenário de negligência, estão educadores(as) deixados na miséria devido aos sete anos sem reajuste salarial e à retirada de direitos como o adicional de local de exercício, descontos dos dias recuperados da greve e do vale-transporte", continua.

No total, os dirigentes do sindicato estiveram, até o momento, em mais de 30 cidades nas 9 regiões funcionais do Estado, fiscalizando a situação de cerca de 120 escolas.

“Os exemplos de abandono se multiplicaram conforme a caravana progrediu. São inúmeras são as instituições que não possuem as condições mínimas para o retorno imposto por Leite. Estamos percorrendo o Estado para provar ao governador que o mundo de fantasia deles não é real. As escolas estão sucateadas e nossos salários defasados. A gestão Eduardo Leite não avança, ela retrocede. A educação não pode mais esperar”, afirma a presidente do Sindicato, Helenir Aguiar Schürer.

A dura nota do Cpers afirma que "enquanto o governo mente afirmando que são poucas as escolas que, por falta de condições, não retomaram as aulas presenciais, o sindicato pegou a estrada para mostrar a verdade".

A partir das vistorias realizadas, o Cpers elaborou uma lista de escolas que não estariam em plenas condições de receberem o retorno dos estudantes de forma integralmente presencial, que encontra-se no site da entidade: cpers.com.br.

Procurados, o governo do Estado e a Secretaria Estadual da Educação não se pronunciaram.