Enem tem engarrafamento e atrasados no maior local de provas no RS

O primeiro dia de provas do Enem 2021 teve o que sempre marca o Exame Nacional do Ensino Médio: muito movimento no trânsito, na chegada aos locais com maior número de candidatos, e candidato que não chegou a tempo. Rio Grande do Sul tem queda de 43% nos inscritos este ano

O tema da redação foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". Domingo que vem (28) tem o segundo dia do exame.

O movimento no campus da Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs), na Zona Leste e local que concentra o maior número de candidatos no Estado, mais de 5 mil inscritos eram aguardados, estourou logo após o meio-dia, quando os portões nos locais das provas abriram.

A fila de carros de aplicativos deixando candidatos e acompanhantes mobilizou agentes da EPTC, que tentavam dar mais velocidade ao "para, desce, sai" das viagens. Ônibus que tiveram ampliação de horários e viagens também chegavam com dezenas de inscritos que saíam dos carros.

Bruna estava inconsolável por ter chegado um minuto depois do portão do prédio 32 fechar. Fotos: Patrícia Comunello/JC

"Que ódio, que raiva", desabafou a jovem Bruna Dorneles Peixoto, de 18 anos, antes de conseguir alcançar o portão do prédio 32, no campus da Pucrs. Bruna chegou um minuto depois do horário que fecha o acesso, às 13h.

A estudante faria pela primeira vez o exame e está concluindo o Ensino Médio em uma escola estadual na Zona Norte de Porto Alegre. "Cheguei ás 12h30min no campus, mas ninguém em deu a informação certa sobre onde era o prédio", alegou Bruna.

Já o estudante também de colégio público e morador da Zona Leste da Capital Eric Cauã de Oliveira, 18 anos, chegou 10 minutos depois e calmamente. "Não era às 14h que começava a prova?", questionou Eric, para algumas pessoas que acompanhavam candidatos.

"Vou chegar em casa e meus pais vão me olhar e dizer: 'Como tu é tapado'", adianta Eric, que perdeu a prova por se confundir no horário de começo

O garoto, que faria pela primeira vez a prova e está concluindo o Ensino Médio em escola pública, não soube explicar por que ficou com o horário na cabeça, frustrando a primeira vez no Enem. "Eu li em algum lugar. O estudante mora com os pais e já estava se preparando para ouvir ao voltar para casa mais cedo:

"Vou chegar em cada e meus pais vão me olhar e dizer: 'Como tu é tapado'", adianta Eric.