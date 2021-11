Enem 2021: Seduc oferece alimentação e transporte para alunos da rede estadual

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 começa domingo (21). Nos dois dias de prova, 21 e 28 de novembro, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) oferecerá alimentação e transporte intermunicipal aos estudantes da Rede Estadual.

Para utilização do transporte, o aluno deve apresentar o comprovante de realização da prova, por meio do cartão de inscrição presente na Página do Participante do Enem, e entregar o recibo ao diretor da instituição de ensino do serviço utilizado para locomoção. No documento, devem constar a data e o valor.

Para alimentação, serão disponibilizados dois kits para os estudantes do Ensino Médio que comprovarem a inscrição do Enem 2021. A escola faz a distribuição nas sextas-feiras que antecedem os dias de prova.

Funcionamento da prova do Enem e horários

O primeiro dia de aplicação do Enem é destinado para provas objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. Nesta edição, o tema será o mesmo tanto na versão impressa quanto na versão digital, pois o texto poderá ser escrito à mão nas duas modalidades, que serão aplicadas no mesmo dia.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos, das 13h30min às 19h. O estudante poderá sair sem o caderno de questões após as 15h30min e poderá levar o caderno após as 18h30min.

As provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, serão realizadas no dia 28 de novembro. Os horários de funcionamento dos portões seguem os mesmos do primeiro dia, mas a duração da prova é de 5 horas, das 13h30min às 18h30min. O participante poderá sair com o caderno após as 18h.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao todo, o Enem 2021 teve 3.109.762 inscrições confirmadas. O Rio Grande do Sul teve uma queda no número de inscritos para as provas desta edição, foram 138.720 mil estudantes, enquanto na edição anterior foram mais de 245 mil. O local de prova de cada estudante está disponível no Portal do Participante.

O que o participante deve levar no Enem?

De acordo com o edital do Enem, os itens obrigatórios e permitidos no dia do exame são: