Porto Alegre: Prefeitura contrata empresa para recuperação de sete pontes da Ipiranga

A prefeitura de Porto Alegre planeja recuperar sete pontes da avenida Ipiranga, sobre o arroio Dilúvio. Na sexta-feira (12), o Executivo municipal publicou no Diário Oficial um edital para contratação de laudos técnicos e projetos para recuperação estrutural das estruturas.

As pontes que passarão pela análise são as localizadas nos cruzamentos da Ipiranga com as seguintes vias: Barão do Amazonas, Borges de Medeiros, Euclides da Cunha, Praia de Belas, Ramiro Barcelos, Santana e Vicente da Fontoura. Todas elas passarão por vistorias que detalharão a situação em que se encontram.

Além de ser uma exigência de norma (NBR 9452), as inspeções são necessárias para se ter uma avaliação técnica do estado do conservação da estrutura. A partir dessas inspeções são estabelecidos os planos de conservação, recuperação ou reforço. Para execução dos laudos e projetos, a empresa executora terá o prazo de 150 dias e contará com o investimento previsto de R$ 390 mil. O recebimento e abertura das propostas está marcada para o dia 3 de dezembro.

“As recuperações de pontes sempre foram uma necessidade da nossa Capital. Desde que assumimos decidimos por priorizá-las. Nosso quadro técnico, que é de excelente qualidade, vem fazendo um trabalho de acompanhamento da situação de cada um dos viadutos, pontes e passarelas de Porto Alegre”, destaca o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro. “Cabe ressaltar que não há risco de queda de nenhuma das sete estruturas. O que estamos fazendo é um trabalho preventivo de manutenção. Continuaremos este trabalho de vistorias e recuperações para garantir que, além dessas, todas as outras pontes de Porto Alegre não voltem a ficar no abandono”, aponta.

Conforme a prefeitura, durante as vistorias, todos os elementos que compõem as pontes deverão ser obrigatoriamente inspecionados e as anomalias e falhas de manutenção, identificadas, fotografadas e mapeadas. A empresa contratada também tem que apresentar os projetos de recuperação estrutural de cada caso. Cada projeto trará, além dos desenhos e planos de trabalho, o orçamento e o cronograma de trabalho de cada obra.