Quatro grupos se habilitam para estudo de marina pública no trecho 2 da Orla

Quatro grupos se habilitaram para estudos da instalação de uma marina pública na Orla 2, no Lago Guaíba , em Porto Alegre. O prazo para apresentar requerimento terminou na noite de sexta-feira (12). As empresas vão desenvolver estudos para implantação, gestão, operação e manutenção da área no trecho 2 do Parque Urbano da Orla do Guaíba, informou a Secretaria de Parcerias.