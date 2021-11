Mirante da orla do Guaíba é reaberto ao público em Porto Alegre

Localizado no trecho 1 da orla do Guaíba, em um dos espaços mais visitados da Capital, o Mirante Olhos Atentos já pode ser novamente visitado pela população. Sua reabertura aconteceu na manhã deste sábado (13), em Porto Alegre e contou com a presença do artista José Resende, idealizador da obra, inaugurada ao lado da Usina do Gasômetro em 2006, após sua concepção durante a 5ª Bienal do Mercosul.

Além de Rezende, estiveram presentes no evento realizado no restaurante Orla 360 o prefeito Sebastião Melo, o CEO TSMA - Tecnologia em Movimentação, Mathias Elter; o secretário de Cultura, Gunter Axt; a diretora da Gam3 Parks, Carla Deboni e o artista José Resende, idealizador do projeto.

Doada pela Fundação Bienal à prefeitura, a escultura sofreu uma série de pichações ao longo do tempo, e era utilizada como trampolim por frequentadores da orla, o que acabou gerando sua interdição por duas vezes, por questões de segurança. "A obra foi pensada para ser um equipamento urbano, que estimula o visitante a olhar o rio e refletir sobre a cidade", explica o artista.

Gunter Axt observou que a reinauguração do monumento ocorre em um período de retomada do público à orla, também revitalizada. "Outro aspecto simbólico importante é que houve integração do poder público com o poder privado, desde a implementação da escultura até sua restauração", ponderou.

A última intervenção foi em 2019, e desde então o mirante estava fechado para visitações. Foto Marco Quintana/Arquivo/JC

A última intervenção foi em 2019, e desde então o mirante estava fechado para visitações. Neste sábado, a obra foi entregue restaurada, com o aço limpo e de forma que o limite de público, especificado em 20 pessoas, seja respeitado.

Para isso, o poder público contou com a parceria da empresa TSMA - Tecnologia em Movimentação, que investiu R$ 40 mil para que os reparos fossem feitos. O valor garantiu que a Gam3 Parks, empresa responsável pela revitalização do trecho 1 da Orla e do Parque Harmonia, contratasse um restaurador, que não somente lixou o aço corten, como também construiu guarda corpos metálicos inseridos no meio e em toda a extensão do mirante, atualmente com cerca de 25 metros de comprimento.

"Isso deve conter as aglomerações", explica a arquiteta e diretora da Gam3 Parks, Carla Deboni. Segundo ela, não haverá segurança e será necessário a colaboração da população, para que se evite que o monumento volte a ficar em mau estado. "Este é o maior desafio", constatou a executiva minutos antes do corte da fita de inauguração, quando um grande número de pessoas aguardavam no local, na expectativa de subir na plataforma.

O funcionamento do mirante irá contar com câmeras de segurança no local para evitar novas depreciações, além de um totem informativo com limite de pessoas, história da obra e do artista, pondera o diretor operacional da GAM3 Parks, Alan Furlan.

De acordo com Carla, não haverá restrição de horário para visitação. O processo para viabilizar a reabertura durou cerca de 45 dias. Nesse período foram utilizadas tintas especiais para retirar as pichações, que devem desaparecer aos poucos.

O prefeito Sebastião Melo destacou que novas parcerias devem ser realizadas em breve, para a revitalização de outros espaços, como o anfiteatro Por do Sol. Segundo ele, quatro empresas já demonstraram interesse em participar do processo, que pode, inclusive, contar com uma marina no entorno.