Prefeitura inicia obra de prolongamento da rua Anita Garibaldi

O prefeito Sebastião Melo (MDB) assinou nesta sexta-feira (12) a ordem de autorização de início da obra de prolongamento da rua Anita Garibaldi. A intervenção é uma das obrigações assumidas pelo Shopping Iguatemi como contrapartida do projeto de expansão do empreendimento. O novo trecho terá 900 metros de extensão, entre a rua Carlos Legory e a avenida João Wallig, e permitirá a conexão da Anita com a avenida Tulio de Rose.

“O diálogo e a construção estão no nosso DNA. Agradecemos muito a parceria com o Iguatemi para tirarmos do papel esta obra de extensão da Anita Garibaldi. A ampliação da via trará maior fluidez e segurança para a mobilidade urbana em todo entorno da região”, afirmou Melo.

Para execução dos serviços, que tem previsão de seis meses, serão investidos cerca de R$ 16 milhões. A obra será realizada pela Construtora Coesul e fiscalizada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (Smoi). As intervenções envolvem terraplanagem, drenagem, novas redes de água e esgoto, redes elétricas, iluminação, pavimentação, passeios, ciclovia e sinalização.

“Trata-se de um trecho de via totalmente novo, com duas faixas de veiculo por sentido, com melhorias em drenagem, acessibilidade e paisagismo. É mais uma ação que se inicia e que se soma aos diversos investimentos em infraestrutura e mobilidade que Porto Alegre tem recebido. Juntos, poder público, população e a iniciativa privada, estão transformando a Capital em um verdadeiro canteiro de obras” , destaca o secretário da Smoi, Pablo Mendes Ribeiro.

Os trabalhos iniciaram na última quarta-feira (10) com a remoção de vegetais dentro de terreno desapropriado do Country Club. “A maior parte dos projetos complementares está aprovada ou em fase final de aprovação para esta obra tão importante para a região. A licença ambiental de instalação está emitida e vale até outubro do ano que vem. A prefeitura está fazendo tudo que está ao seu alcance para dar celeridade”, afirma o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

Além das alterações na rua Anita Garibaldi, o termo de compromisso prevê outras medidas já executadas, como o alargamento da avenida João Wallig, instalação de sistema de controle de tráfego na avenida Nilo Peçanha e construção de 4,9 quilômetros de ciclovias. No total, as contrapartidas somam o valor de R$ 32 milhões. “Essa intervenção é resultado de um longo processo, de um trabalho muito intenso, que envolveu muitas tratativas. A compatibilização com a obra do Arroio Areia irá melhorar substancialmente a região, tanto do ponto de vista da mobilidade urbana, quanto do ponto de vista da drenagem”, ressalata a procuradora-geral adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente, Eleonora Serralta.