Veja o que funciona em Porto Alegre no feriado de Proclamação da República

Os serviços públicos, shoppings e supermercados de Porto Alegre terão horários diferentes de funcionamento na próxima segunda-feira (15), feriado de Proclamação da República em todo o País.

comércio da Capital poderá atender com empregados O Sindilojas Porto Alegre informa que o, mas deve observar a Convenção Coletiva de Trabalho do setor.

Os supermercados também estarão autorizados a funcionar durante o feriado.

Os bancos estarão fechados, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a qual destaca que o feriado é nacional e por isso não haverá expediente nas agências.

A Trensurb informa que os intervalos entre viagens no feriado de segunda-feira (15) seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com partidas de 20 em 20 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens chegam a 25 minutos. No sábado e domingo, a operação do metrô segue as tabelas normais para cada dia.

Sedac) terão alterações em seus horários de funcionamento na capital e no interior do Rio Grande do Sul. As instituições vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura () terãona capital e no interior do Rio Grande do Sul.

Com a previsão de aumento de fluxo, a Polícia Rodoviária Federal reforçará as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o final de semana e o feriado.

transporte coletivo irá operar com tabela de feriado, que é como a de domingo. Os horários atualizados e itinerários podem ser consultados no aplicativo na função GPS do app do Cartão TRI e na tabela horária A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que oirá operar com tabela de feriado, que é como a de domingo. Os horários atualizados e itinerários podem ser consultados no aplicativo na função GPS do app do Cartão TRI e nadisponível no site da empresa.