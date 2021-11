Incêndio de grandes proporções atinge depósito do Detran em Capivari do Sul

Um incêndio de grandes proporções atingiu o depósito de veículos vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) no município de Capivari do Sul, no Litoral Norte gaúcho, na madrugada desta sexta-feira (12) e atingiu cerca de 100 veículos.

O depósito fica na Rua Pedro Faustino Nunes, 740, no centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros do munícipio de Cidreira, o sinistro iniciou à 1h52min da madrugada de sexta-feira e se alastrou rapidamente. De acordo com o Major Alcunha, foi necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros de Tramandaí, Osório, Cidreira e do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Balneário Pinhal para conter as chamas. Os profissionais trabalharam na ocorrência até as 6h. Ninguém ficou ferido.

O incêndio atingiu cerca de 100 veículos e exigiu mais de quatro horas de trabalho para ser contido. CBM Cidreira/Divulgação/JC

De acordo com o Detran-RS ainda será feito um levantamento detalhado dos bens atingidos e da situação de cada um deles. Sobre indenização aos proprietários dos veículos, o Detran solicita que pedidos de ressarcimento sejam feitos individualmente através dos canais oficiais, e todos serão analisados conforme o histórico do veículo atingido.

As circunstâncias do incêndio estão sendo apuradas pela Polícia Civil. A perícia do local será feita na manhã desta sexta-feira (12) para ajudar a elucidar as causas do ocorrido.