Antiga sede da Medicina da Ufrgs deve passar por reformas após transferência do ICBS

O antigo prédio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), que abriga o Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) da instituição, deverá passar por reformas tão logo ocorra a transferência da sede do ICBS, prevista para os próximos meses. De acordo com a assessoria da universidade, a ideia é que o local possa ser ocupado por alguma estrutura ligada à área cultural acadêmica.

Theodore Wiedersphan Localizado na Rua Sarmento Leite, junto ao campus central da Ufrgs, o prédio histórico foi projetado pelo arquitetoem 1912, e foi inaugurado em 31 de março de 1924. Com fachada em formato circular e em estilo neoclássico, possui adornos externos de autoria do escultor italiano Frederico Pellarin, e passou por ampliações entre as décadas de 1930 e 1950. Atualmente, a beleza da edificação é ofuscada por uma série de pichações na fachada.

Com mais de 9 metros quadrados de área, o prédio abrigou a Faculdade de Medicina até 1974, quando houve a transferência do curso para o Hospital de Clínicas e foi instalado no local o Instituto de Biociências (IB) e, posteriormente, o ICBS, unidade de ensino responsável pelo curso de Biomedicina e pela pós-graduação em Neurociências, Fisiologia, Bioquímica e Educação em Ciências.